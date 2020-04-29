Ляшко показательно заблокировал ресторан в центре Киева (Видео)

Новости Украины:Бывший нардеп от "Радикальной партии" Олег Ляшко показательно заблокировал ресторан "Велюр", принадлежащий "слуге народа" Николаю Тищенко.

Киевский ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко активисты заблокировали пеноблоками и монтажной пеной.

Соответствующее видео с процессом блокировки обнародовал экс-нардеп Олег Ляшко на своей странице в Facebook. На стекле активисты написали краской "карантин" и "закон один для всех".

"Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют", – написал Олег Ляшко.

При этом "черный вход" в ресторан активисты не блокировали.

Как сообщалось, 27 апреля журналисты Bihus.Info опубликовали сюжет о том, что ресторан "Велюр", принадлежащий Тищенко, продолжает работать, несмотря на введенный в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса.".

Полиция во время проверки заведения разъяснила персоналу ограничения в период карантина и взяла у администратора обязательства по работе только в онлайн-режиме.