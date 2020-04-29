Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен
В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
Стадион Динамо готов принимать матчи
Стадион Динамо готов принимать матчи
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля

Ляшко показательно заблокировал ресторан в центре Киева (Видео)

Ляшко показательно заблокировал ресторан в центре Киева (Видео)
13:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Бывший нардеп от "Радикальной партии" Олег Ляшко показательно заблокировал ресторан "Велюр", принадлежащий "слуге народа" Николаю Тищенко.

Киевский ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко активисты заблокировали пеноблоками и монтажной пеной.

Соответствующее видео с процессом блокировки обнародовал экс-нардеп Олег Ляшко на своей странице в Facebook. На стекле активисты написали краской "карантин" и "закон один для всех".

"Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют", – написал Олег Ляшко.

При этом "черный вход" в ресторан активисты не блокировали.

НАБУ расследует выплату зарплат в конвертах депутатам от "Слуги народа"

Как сообщалось, 27 апреля журналисты Bihus.Info опубликовали сюжет о том, что ресторан "Велюр", принадлежащий Тищенко, продолжает работать, несмотря на введенный в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса.".

Полиция во время проверки заведения разъяснила персоналу ограничения в период карантина и взяла у администратора обязательства по работе только в онлайн-режиме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Олег Ляшко, Ресторан, Карантин, Николай Тищенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Кайли Дженнер блеснула идеальной фигурой в бикини (Видео)
05 За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили еще один препарат
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили гепарин
Пандемия COVID-19: Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь