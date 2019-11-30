НАБУ расследует выплату зарплат в конвертах депутатам от "Слуги народа"

Новости Украины:Алексей Гончаренко заявил о расследовании НАБУ против депутатов "Слуги Народа" из-за возможных доплат "в конвертах".

НАБУ взялось за расследование вокруг ситуации с выплатой зарплаты в конвертах для "слуг народа". Об этом на своей страничке в Фейсбук написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и опубликовал копию ответа от НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для "слуг народа", которые раздавал Николай Тищенко. В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получения членами фракции "Слуга народа" неправомерной выгоды, то есть — взятки", - написал Гончаренко.

Стоит отметить, что в документе не указано конкретных фамилий. Сказано только, что начато досудебное расследование в отношении народных депутатов от "Слуги народа" по факту возможного получения неправомерной выгоды.

Как сообщалось ранее, СМИ опубликовали копию переписки пранкера Джокера с народным депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко. В ней пранкер от имени Генерального прокурора Руслана Рябошапки откровенно поговорил с Тищенко касательно выплат денег в конверте внутри президентской фракции.

В ходе переписки нардеп признался, что лично раздавал "зарплату" народным депутатам. В связи с этим Алексей Гончаренко написал заявление на Тищенко в Генпрокуратуру и НАБУ.