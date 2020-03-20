Зеленский уволил одного из своих внештатных советников

Новости Украины:Зеленский уволил Гео Лероса с должности своего внештатного советника.

Президент Владимир Зеленский освободил народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса от исполнения обязанностей своего внештатного советника.

Соответствующий указ №100/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - отмечается в документе.

Сам Лерос отреагировал на своё увольнение постом в Фейсбуке:

Зеленский назначил Гео Лероса своим внештатным советником 24 июня 2019 года .

Гео Лерос - народный депутат из фракции "Слуга народа", художник, режиссер, основатель одного из крупнейших международных арт-проектов Art United Us.

Напомним: