Зеленский уволил одного из своих внештатных советников

Президент Владимир Зеленский освободил народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса от исполнения обязанностей своего внештатного советника.
Соответствующий указ №100/2020 опубликован на сайте главы государства.
"Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - отмечается в документе.
Сам Лерос отреагировал на своё увольнение постом в Фейсбуке:
Зеленский назначил Гео Лероса своим внештатным советником 24 июня 2019 года .
Гео Лерос - народный депутат из фракции "Слуга народа", художник, режиссер, основатель одного из крупнейших международных арт-проектов Art United Us.
Напомним:
16 марта 19 народных депутатов от "Слуги народа", в числе которых Гео Лерос, попросили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова освободить Сергея Сивохо от должности его внештатного советника.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
19 марта Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации (ОГА).