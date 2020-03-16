Нардепы фракции "Слуга народа" обратились к главе СНБО с просьбой уволить Сивохо: обращение подписали уже 19 депутатов

19 народных депутатов от "Слуги народа" просят секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова освободить Сергея Сивохо от должности его внештатного советника.
Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Егор Чернев сообщил в Facebook.
"Обратился с депутатским обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо", - написал он и поблагодарил коллег из фракции, которые поддержали его обращение.
"На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - сообщил Чернев.
Он обнародовал список народных депутатов, которые поставили подписи под обращением. Это, в частности:
Как сообщалось, ранее Сивохо в эфире телеканалу "НАШ" высказал мнение, что в направлении вступления Украины в НАТО ничего не происходит. "Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", - заявил Сивохо.
12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства в выставочном центре "Парковый" в Киеве произошла потасовка, в ходе которой толкнули Сивохо.
15 человек доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок 4 года.
13 марта суд избрал меры пресечения подозреваемым: Александру Демидову - в виде круглосуточного домашнего ареста, а Сергею Тамарину и Юрию Капле - в виде личного обязательства.