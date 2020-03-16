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Нардепы фракции "Слуга народа" обратились к главе СНБО с просьбой уволить Сивохо: обращение подписали уже 19 депутатов

Нардепы фракции "Слуга народа" обратились к главе СНБО с просьбой уволить Сивохо: обращение подписали уже 19 депутатов
14:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Нардепы "Слуги народа" обратились к Данилову по поводу отстранения Сивохо от должности внештатного советника.

19 народных депутатов от "Слуги народа" просят секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова освободить Сергея Сивохо от должности его внештатного советника.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Егор Чернев сообщил в Facebook.

"Обратился с депутатским обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо", - написал он и поблагодарил коллег из фракции, которые поддержали его обращение.

"На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - сообщил Чернев.

Он обнародовал список народных депутатов, которые поставили подписи под обращением. Это, в частности:

  • Дмитрий Гурин,
  • Гео Лерос,
  • Андрей Мотовиловец,
  • Никита Потураев,
  • Богдан Кицак,
  • Юрий Камельчук,
  • Виктория Подгорная,
  • Богдан Яременко,
  • Татьяна Цыба,
  • Игорь Василив,
  • Елизавета Ясько,
  • Елизавета Богуцкая,
  • Александр Мариковский,
  • Анна Бондарь,
  • Александр Трухин,
  • Алексей Жмеренецкий,
  • Максим Дырдин
  • Виталий Безгин.

Данилов: Сивохо не был уполномочен официально представлять позицию СНБО

Как сообщалось, ранее Сивохо в эфире телеканалу "НАШ" высказал мнение, что в направлении вступления Украины в НАТО ничего не происходит. "Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", - заявил Сивохо.

12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства в выставочном центре "Парковый" в Киеве произошла потасовка, в ходе которой толкнули Сивохо.

В Нацкорпусе считают, что Сивохо совершил госизмену

15 человек доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок 4 года.

Прокуратура обжалует меры пресечения нападавшим на Сивохо

13 марта суд избрал меры пресечения подозреваемым: Александру Демидову - в виде круглосуточного домашнего ареста, а Сергею Тамарину и Юрию Капле - в виде личного обязательства.

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СНБО, Богдан Яременко, Слуга народа, Сергей Сивохо, Гео Лерос, Никита Потураев, Виталий Безгин, Елизавета Богуцкая, Анна Бондарь, Богдан Кицак, Елизавета Ясько, Дмитрий Гурин, Егор Чернев, Александр Данилов, Татьяна Цыба, Андрей Мотовиловец, Александр Трухин, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Игорь Василив, Александр Мариковский, Алексей Жмеренецкий, Максим Дырдин.
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