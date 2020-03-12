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Нападение на Сивохо: полиция задержала 15 человек

Нападение на Сивохо: полиция задержала 15 человек
13:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Полиция доставила в райуправление 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо "Нацплатформы примирения и единства".

Сотрудники полиции задержали 15 человек, причастных к срыву презентации советника секретаря Совета безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергея Сивохо "Национальной платформы примирения и единства", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции Украины.

"В связи с этим инцидентом в управление полиции доставлены 15 участников инцидента. Открыто уголовное производство", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции.

"Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц... Проводятся мероприятия по установлению других правонарушителей", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте полиции Киева.

По информации главка, в четверг около 11:30, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы "группа лиц начала ссору, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо".

"После совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и дачи пояснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - отмечается в сообщении.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Нацкорпус заявил, что ветераны "Азова" сорвали презентацию. Соответствующее заявление размещено на сайте Нацкорпуса.

В Киеве сорвали презентацию Нацплатформы примирения, Сивохо ударили

Нацкорпус возмущен тем, что "Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", "ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

"Почему форум диалога возглавляет человек, который поддерживал Януковича и выступал на корпоративах в Москве, когда мы воевали с российскими войсками на Донбассе?", - отмечается в пресс-релизе Нацкорпуса. Также было высказано возмущение тем, что на презентацию не были приглашены ветераны, которые защищали Украину с оружием в руках.

На видео с места событий видно, как участники потасовки кричат на прижатого к стене Сивохо и срывают плакаты презентации. Позже, когда он пытался уйти, его сбили с ног.

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Киев, Полиция, СНБО, Сергей Сивохо, Нацкорпус, Нацплатформа примирения.
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