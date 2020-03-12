В Киеве сорвали презентацию Нацплатформы примирения, Сивохо ударили

Новости Украины:Заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо заявляет, что неизвестные люди сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства.

Сегодня в Киеве произошли стычки во время презентации Национальной платформы примирения в Киевском выставочном центре Парковый, в результате советника секретаря СНБО Сергея Сивохо ударили в спину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - написал Сивохо.

Ранее он сообщил, что на презентацию платформы приглашены члены общественных организаций и международного сообщества, представители Офиса Президента и нового МинТОТ, религиозных конфессий и профильных рабочих групп.

В СМИ позже появилась информация, что презентацию платформы сорвали активисты Нацкорпуса, самого Сивохо ударили в спину и назвали предателем. Сотрудники полиции якобы не смогли пресечь действия Нацкорпуса.

Cивохо толкнули члены «Нацкорпуса» — он упал. Презентация платформы примирення была сорванаhttps://t.co/3fgXJ9OGWh pic.twitter.com/bNlbihLRK7 — Новости Донбасса (@novostidnua) March 12, 2020

Cивохо толкнули члены «Нацкорпуса» — он упал. Презентация платформы примирення была сорвана.

Национальную платформу примирения и единства создала команда Сивохо в рамках выполнения инициатив Президента Владимира Зеленского по разработке действенной политики гуманитарной реинтеграции Донбасса.