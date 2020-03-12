Данилов: Сивохо не был уполномочен официально представлять позицию СНБО

Новости Украины:В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают недопустимым нападение на Сивохо во время презентации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что один из 11-ти его советников Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию СНБО по каким-либо вопросам.

Об этом Данилов написал в Facebook, комментируя инцидент во время презентации Национальной платформы примирения и единства командой Сивохо.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по каким-либо вопросам - то ли ситуации на временно оккупированных территориях, то ли вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любым другим", - отметил Данилов.

В то же время он подчеркнул, что каждый из 11-ти внештатных советников имеет свою собственную позицию. "И поэтому абсолютно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, дискуссия - это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической.

Данилов назвал недопустимым нападение на Сивохо во время презентации.

"Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня произошло с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия недопустимы!" - отметил Данилов.