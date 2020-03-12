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Данилов: Сивохо не был уполномочен официально представлять позицию СНБО

Данилов: Сивохо не был уполномочен официально представлять позицию СНБО
15:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают недопустимым нападение на Сивохо во время презентации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что один из 11-ти его советников Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию СНБО по каким-либо вопросам.

Об этом Данилов написал в Facebook, комментируя инцидент во время презентации Национальной платформы примирения и единства командой Сивохо.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по каким-либо вопросам - то ли ситуации на временно оккупированных территориях, то ли вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любым другим", - отметил Данилов.

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В то же время он подчеркнул, что каждый из 11-ти внештатных советников имеет свою собственную позицию. "И поэтому абсолютно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, дискуссия - это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической.

Данилов назвал недопустимым нападение на Сивохо во время презентации.

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"Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня произошло с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия недопустимы!" - отметил Данилов.

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СНБО, Сергей Сивохо, Алексей Данилов.
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