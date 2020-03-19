Зеленский частично изменил состав СНБО

Новости Украины:Владимир Зеленский ввел Алексея Резникова в состав СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Об этом говорится в указе №99/2020.

"... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - Вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский принял решение изменить состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, введя туда членов нового правительства и руководителей ведомств и исключив бывших членов правительства и руководителей ведомств. Соответствующий указ №80/2020 от 13 марта обнародован на сайте Президента.