Зеленский обновил состав СНБО Украины

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, в который включил новых членов правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение изменить состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, введя туда членов нового правительства и руководителей ведомств и исключив бывших членов правительства и руководителей ведомств. Соответствующий указ №80/2020 от 13 марта обнародован на сайте Президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины: Венедиктову Ирину Валентиновну - временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований; Кулебу Дмитрия Ивановича - министра иностранных дел Украины; Тарана Андрея Васильевича - министра обороны Украины; Уманского Игоря Ивановича - министра финансов Украины; Шмыгаля Дениса Анатольевича - Премьер-министра Украины", - говорится в документе.

Президент постановил также утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Гончарука, А.Загороднюка, О.Маркарову, Р.Рябошапку", - говорится в указе.

Напомним, 13 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается на заседание, на котором обсудят вопросы безопасности в стране.