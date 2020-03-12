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Противодействие Covid-19: Данилов пообщался с представителем ВОЗ

Противодействие Covid-19: Данилов пообщался с представителем ВОЗ
17:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Алексей Данилов и представитель ВОЗ в Украине обсудили сотрудничество в рамках противодействия распространению коронавируса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабикт обсудили активизацию сотрудничества относительно противодействия распространению коронавируса COVID-19 в Украине.

Как сообщила пресс-служба СНБО в четверг, в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию с распространением нового коронавируса в мире, а также активизацию сотрудничества между ВОЗ и Украиной для борьбы с COVID-19.

По словам Данилова, с первых дней распространения в мире COVID-19 в Украине введен ряд мер реагирования на вирус.

"С 20 января мы внимательно в режиме реального времени следим за ситуацией в мире… Также мы имеем четкий и полный перечень больниц по всей Украине, готовых принять пациентов", - сказал секретарь СНБО Украины.

Так, Данилов отметил актуальность сотрудничества с ВОЗ в проведении консультаций по эффективным диагностическим процедурам, вопросам защиты медработников и обмену информацией в связи с распространением коронавируса в мире.

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В свою очередь Хабикт ознакомил секретаря СНБО Украины с новыми подходами ВОЗ к диагностике и реагированию на случаи заболевания. Представитель ВОЗ в Украине подчеркнул важность превентивных мер и эффективной коммуникации с населением и выразил готовность ВОЗ в дальнейшем делиться рекомендациями и усиливать взаимодействие с украинской стороной.

"Стороны договорились раз в неделю проводить рабочие встречи специалистов ВОЗ и Аппарата СНБО Украины для обмена оперативной информацией по противодействию распространению вируса в Украине", - добавили в пресс-службе СНБО.

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СНБО, ВОЗ, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Алексей Данилов, Covid-19.
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