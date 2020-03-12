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Учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран: Минздрав заявил о новом плане

Учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран: Минздрав заявил о новом плане
17:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Минздраве заявили о возможном введении учета лиц, которые въезжают из эпидемически опасных стран.

В Украине может быть введен учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран, а в случае осложнения эпидемической ситуации в отношении их может быть установлен медицинский надзор.

Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Кабинет министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска через государственную границу и усилит на них контроль. Соответствующее решение будет принято по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта", - говорится в сообщении. 

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Кроме того, отметили в Минздраве, согласно документу, в Украине "может быть введен учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран, а в случае осложнения эпидемической ситуации в отношении их может быть установлен медицинский надзор".

Как сообщалось ранее, 11 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Кабинета министров сообщил, что с 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе будут работать только 49.

"Сегодня было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации, это фактически отмена авиасообщения с Италией пока. В дальнейшем мы будем наблюдать в тех странах, где будет развиваться параболически этот вирус, мы также будем принимать соответствующие решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение. Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будет работать 49 пунктов пропуска на границах. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и транспорта", - сказал он.

Правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе с 12 марта на три недели введен карантин в учебных заведениях.

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Принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения, до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей.

Кроме того, решено закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту "Борисполь".

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Украина, Минздрав, Эпидемия, Коронавирус.
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