Скачать
Четверг, 12.03.2020
Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: прогноз НБУ
Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: прогноз НБУ
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина

Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США

Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
15:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:МИД рекомендует украинцам в США не посещать пораженные коронавирусом штаты.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам в США избегать посещения пораженных новым коронавирусом Covid-19 штатов и сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины в связи с ограничением США на въезд иностранцев из ряда стран Европы.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться на территории США, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом штатов, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "Друг", следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины в четверг.

В Министерстве напомнили, что ограничения США на въезд иностранных граждан из ряда стран Европы с целью противодействия распространению коронавируса Covid-19 вступают в силу с 13 марта.

Согласно разъяснениям Белого дома и Департамента внутренней безопасности, ограничения на въезд в Соединенные Штаты касаются иностранных граждан, в том числе украинцев, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран, не имеющих между собой внутренних границ - Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны

Украинцам порекомендовали в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238 -16-57, адрес электронной почты [email protected]

Также подчеркнули необходимость следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и органов здравоохранения Украины (с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Украины).

Как сообщалось, США ввели запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы 13 марта, в связи с распространением коронавируса.

Добавим, что в Украине также ввели ограничения в связи с угрозой заражения коронавирусом. Карантин в Украине начинает действовать сегодня и будет длиться три недели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, МИД, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
05 Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Афиша интересных событий в Украине на 14 марта - 15 марта
Афиша интересных событий в Украине на 14 марта - 15 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь