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Киев начинает подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая

Киев начинает подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая
12:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры начинают подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале подготовки второй волны эвакуации граждан Украины из г.Ухань (КНР), закрытом на карантин из-за распространения нового коронавируса Covid-19, и сообщил, что в настоящее время заявили о желании эвакуироваться десять украинцев.

"Министерство иностранных дел вместе с Министерством инфраструктуры начинают подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, которые находятся в Ухани, из них 10 выразили желание эвакуироваться", - сказал Кулеба на брифинге в четверг в Украине.

Он обратился к представителям СМИ распространить информацию о начале подготовки эвакуации и призвал всех гражданин Украины, который сейчас находятся в Ухани, сообщить о готовящейся эвакуации тех, кто может в этом нуждаться. "Если кто-то, кроме этих десяти, еще кто-то нуждается в эвакуации, прошу вас обращаться в посольство Украины в Китае, которое будет сводить окончательный список", - сказал министр.

По его словам, о дальнейших деталях эвакуации информация будет предоставляться позже. "Сейчас мы начинаем процесс подготовки к этому шагу", - сообщил Кулеба.

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Как сообщалось, 20 февраля спецрейсом из пораженного коронавирусом китайского города Ухань в Украину прибыли в целом 94 человека, из которых 22 человека - члены экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира. Среди пассажиров, которых направили на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Все они были помещены на двухнедельную обсервацию в медцентре Новые Санжары в Полтавской области.

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Китай, Эвакуация, Ухань, Дмитрий Кулеба, Covid-19.
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