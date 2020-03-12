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Четверг, 12.03.2020
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Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах

Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
09:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

С четверга, 12 марта, в Украине вступил в силу карантин, введенный правительством Дениса Шмыгаля из-за мировой пандемии коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19.

В Украине на сегодня зарегистрирован лишь один случай инфицирования коронавирусом. Чтобы избежать дальнейшей волны заражений, правительство предлагает ввести карантинные меры с 12 марта по 3 апреля.

В Украине запретили:

Посещать образовательные учреждения. В частности школы, университеты и детские сады.

Проводить массовые мероприятия, в которых участвует более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Запрет не касается мер государственной необходимости.

Какие еще меры внедрили:

Закрыли 170 пограничных пунктов из-за коронавируса. В Украине будут работать 49 пунктов пропуска, остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта.

Выделили 100 миллионов гривен на закупку средств индивидуальной защиты. Следовательно, до 1 июня запретили экспорт товаров противоэпидемиологического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население.

Решили закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Украина приостанавливает авиасообщение с Италией.

Министерство иностранных дел создало оперативный штаб для координации работы МИД, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан за рубежом и предоставления актуальной информации по распространению Covid-19 в мире.

Что происходит в регионах

В Киеве не подтвердили COVID-19 у двух граждан Китая

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Речь идет о мужчине и женщине - гражданах Китая, - которые прилетели в Борисполь 11 марта. У женщины была повышенная температура, медики обследовали обоих и провели тесты. Оба теста на коронавирус дали негативный результат.

Сейчас пара проходит дополнительные обследования в Александровской больнице Киева.

Карантин в Одессе: ТРЦ и кинотеатры не закрывают

В Одессе, в отличие от Киева, будут работать театры, кинотеатры и торгово-развлекательные центры, сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

В детских садах сформируют дежурные группы для детей, которых родителям не с кем оставить.

Порты и аэропорты функционируют в штатном режиме с усиленными противоэпидемическими мерами, а рынкам направят рекомендации относительно допустимого количества людей в одном месте.

"В случае необходимости и ухудшения эпидемической ситуации будут приняты дополнительные решения относительно закрытия или ограничения каких-либо заведений, развлекательных или культурных центров" — добавил Куцый.

В Харькове решили не закрывать сады и школы

Об этом еще вечером 11 марта сообщил мэр города Геннадий Кернес.

По его словам, в Харькове будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Отменят спортивные мероприятия и массовые мероприятия с участием более 60 человек.

Сады и школы в Харькове будут работать, но родители могут не водить в них детей на время всеукраинского карантина. "Куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием", - пояснил Кернес.

Но тех детей, которые будут посещать школы, тоже ждут изменения, заявил он. "Для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать. Других мероприятий, включая изменения в работе транспорта, не будет", - заявил харьковский мэр.

Что такое карантин

Карантин это запрет проведения массовых мероприятий, развлекательных, спортивных событий, посещение учебных заведений. Также карантин предусматривает прекращение посещения больных в стационарах во время эпидемий гриппа.

Минздрав Украины закупил почти 20 тыс. упаковок быстрых тестов на коронавирус COVID-19, что позволит протестировать более 90 000 человек.

Также ведомство напоминает, что собирает всю необходимую информацию о коронавирусе на специальном сайте http://covid19.com.ua.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что карантин будет введен только после регистрации случаев внутренней передачи инфекции в стране.

Стоит отметить, что на утро 12 марта в мире насчитывалось 122 тыс. 391 человек, инфицированный коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 4,576 тыс., поправились более 65,7 тыс. человек.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса COVID-19.

Дональд Трамп официально заявил, что все поездки из Европы, кроме Великобритании, в США будут прекращены на 30 дней.

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Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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