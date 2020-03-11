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Среда, 11.03.2020
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Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе

Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
17:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: slovoidilo.ua

Новости Украины:Украина с 12 марта сократит количество работающих пунктов пропуска на границе с 219 до 49.

С 12 марта Украина частично закроет государственные границы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации, это фактически отмена авиасообщения с Италией пока. В дальнейшем мы будем наблюдать в тех странах, где будет развиваться параболически этот вирус, мы также будем принимать соответствующие решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение. Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будут работать 49 пунктов пропуска на границах. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и транспорта", – сказал он.

Как сообщалось, правительство приняло ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели – с 12 марта.

"Принято решение выделить 100 миллионов гривень на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Вместе с тем, для выполнения этого решения, до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения", – говорится в сообщении.

Украина приостановила авиасообщение с Италией

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту "Борисполь".

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Граница, Карантин, ГПСУ, Коронавирус, Коронавирус в Украине.
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