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Среда, 11.03.2020
Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
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Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы

Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
13:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

В Украине с 12 марта до 3 апреля будут закрыты учебные заведения, запретят массовые и спортивные мероприятия и закроют авиасообщение с некоторыми странами, утверждает народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, ссылаясь на решение правительства.

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля. Он предусматривает: - закрытие учебных заведений; -запрещение массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей проходить, и культурных мероприятий. Заседания Верховной Рады оставили); - закрытие авиасообщения с некоторыми странами", - написала Сюмар на своей странице в соцсети Фейсбук в среду, ссылаясь на постановление правительства.

Нардеп отметила, что с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине вводят карантин.

Он предусматривает:

- закрытие учебных заведений,

- запрещение массовых собраний более 200 человек,

- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Нардеп добавила, что также будет закрыта большая часть пунктов пропуска.

"Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - написала Сюмар.

Кроме того, правительство выделило 100 млн грн на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.

"На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук. Осталось понять, где они есть ...", - добавила Сюмар.

Украина может закрыть часть пунктов въезда на границе

Напомним, что с завтрашнего дня, 12 марта, в Киеве вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

Министерство иностранных дел создало оперативный штаб для координации работы МИД, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан за рубежом и предоставления актуальной информации по распространению Covid-19 в мире.

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Граница, Карантин, ГПСУ, Виктор Ляшко, Коронавирус, КПВВ, Коронавирус в Украине.
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