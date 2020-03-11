В Киеве вводят ограничения из-за коронавируса: что надо знать

Новости Украины:С 12 марта в столице вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

В Киеве с четверга, 12 марта, вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко. Превентивные мероприятия в Киеве предварительно вводятся до конца марта.

"В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садиках. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. В торговых центрах будет введен усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи. Общественный транспорт пока работает в обычном режиме", - отметил Кличко.

С 12 марта в Киеве вводят следующие превентивные мероприятия в Киеве:

- Временно ограничат образовательный процесс и обеспечат дистанционное обучение в учреждениях общего и высшего образования. В художественных, спортивных школах. В детских садах города.

- Ограничат проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, других мероприятий. Кинотеатры отменяют сеансы. Закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в шопинг-моллах. В торговых центрах - усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта", - подчеркнул мэр Киева.

Также Кличко обратился к руководителям учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть малолетние дети. Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в привычном режиме. Весь его подвижной состав дважды в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

"Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, сразу обращайтесь к врачу. И будьте внимательны к людям преклонного возраста - они наиболее уязвимы к коронавирусу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!" - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что вчера вечером в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса. Их уже 2,5 тысячи, до конца этой недели должно быть 5 тысяч. Тест-системы доставят в 7 определенных базовых больниц для приема больных с подозрением на коронавирус. Оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах, установку которого инициирует столица, должно поступить в город до конца этой недели. Его установят в аэропортах им. Сикорского и "Борисполь".

Напомним, Министерство иностранных дел создало оперативный штаб для координации работы МИД, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан за рубежом и предоставления актуальной информации по распространению Covid-19 в мире.