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Украина может закрыть часть пунктов въезда на границе

Украина может закрыть часть пунктов въезда на границе
13:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 365news.biz

Новости Украины:Замглавы Минздрава допускает сокращение количества пунктов въезда в Украину из-за коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что количество пунктов въезда в Украину будет сокращено в связи с распространением коронавируса в мире.

На брифинге в Киеве в среду он отметил, что в настоящее время продолжается температурный скрининг вр всех постах въезда в Украину.

"С начала скрининга протестировано около 1,6 млн людей из пассажиропотока. Относительно выявления количества людей с температурой – это небольшой процент. Поэтому один из вопросов в дальнейшем – будем ли мы продолжать температурный скрининг везде, или мы все-таки возможно будем принимать решение и будем инициировать запускать (людей – ред.) исключительно через международные определенные пункты въезда в Украину. То есть можем уменьшить количество пунктов въезда в Украину… Это общемировая практика, так прописано в международных медико-санитарных правилах", - пояснил Ляшко.

В Киеве вводят ограничения из-за коронавируса: что надо знать

Напомним, Министерство иностранных дел создало оперативный штаб для координации работы МИД, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан за рубежом и предоставления актуальной информации по распространению Covid-19 в мире.

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Граница, Карантин, ГПСУ, Виктор Ляшко, Коронавирус, КПВВ.
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