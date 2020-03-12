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Четверг, 12.03.2020
Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: прогноз НБУ
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Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: прогноз НБУ

Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: прогноз НБУ
15:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Риск распространения коронавируса в мире может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине.

Как говорится в материалах НБУ, существенное снижение мирового спроса, а также переоцека инвесторами рисков развивающихся стран, могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

Отмечается, что пока распространение коронавирусной инфекции оказало ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику.

Украинский экспорт продолжает расти, а некоторое снижение цен на отдельные товары отечественного экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж.

Премьер: Украина входит в мировой финансовый кризис

В то же время цены на товары, которые Украина импортирует, прежде всего на энергоносители, снижаются даже быстрее, чем на экспорт. При этом, украинский валютный рынок реагирует на неопределенность с ситуацией с вирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках ухудшением настроений и повышенной нервозностью.

По оценкам НБУ, на экономической активности и инфляции в Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавируса, как снижение цен и охлаждение мировой экономики, смягчение монетарных политик центральными банками ведущих экономик мира, введение правительствами других стран мер по недопущению распространения вируса.

НБУ: Банковская система в Украине сверхликвидна

Кроме падения цен на мировых рынках из-за коронавируса, снижению инфляции в Украине будут способствовать конкурентные войны между странами-производителями нефти, которые недавно развернулись. Они будут провоцировать поддержку рекордно низких цен на энергоносители, что будет влиять и на цены товаров украинского экспорта.

В целом, как отметил НБУ, все эти факторы будут иметь разнонаправленное влияние на экономический рост и инфляцию в Украине, что усиливает неопределенность.

При этом, заключение новой программы с МВФ сократит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках в период пиковых выплат по государственному долгу. Также на отношение инвесторов к Украине будут влиять решения украинских судов относительно ответственности и обязательств экс-владельцев обанкротившихся банков.

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НБУ, МВФ, Экономика Украины, Коронавирус.
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