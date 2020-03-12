НБУ: Банковская система в Украине сверхликвидна

Новости Бизнеса:Банковская система сверхликвидна, ее ликвидность достигает 200 млрд в гривне и $9 млрд в валюте.

Национальный банк не отмечает изменений в депозитных портфелях банков и отмечает, что ликвидность банков составляет 200 миллиардов гривень в национальной валюте и 9 миллиардов долларов в иностранной, сообщил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

"Банковская система сегодня сверхликвидна. В целом ликвидность достигает 200 млрд грн в национальной валюте и $9 млрд в иностранной. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Например, спрос снятия депозитов, если таковой будет", – сказал Чурий на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

"У нас есть инструменты, чтобы эту ликвидность поддерживать", – добавил Чурий.

Напомним, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020-го года.

Хотя распространение коронавируса в мире пока не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, скорее всего, Нацбанку придется пересмотреть макропрогнозы.

Как сообщал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, прибыль банковской системы Украины за 11 месяцев 2019 года составила 59 миллиардов гривень против 19,9 миллиардов в 2018 году, ни один банк не обанкротился, капитал и ликвидность банков на самом высоком уровне.