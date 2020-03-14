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Суббота, 14.03.2020
Коронавирус в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО
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Коронавирус в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Коронавирус в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО
19:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский ввел в действие решение СНБО по мерам для недопущения распространения коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский указом №87/2020 от 13 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 13 марта "О неотложных мерах относительно обеспечения национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Указ и решение СНБО опубликованы на сайте главы государства в субботу, вступили в силу с дня опубликования.

Решением определено закрыть с 00.00 17 марта 2020 года на протяжении последующих двух недель пунктов пропуска через государственную границу для осуществления регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00.00 16 марта на протяжении двух недель прекратится въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям МИД Украины аккредитованных сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

Кабмину поручено провести комплексный анализ возможности эффективного реагирования системы здравоохранения относительно противодействия вспышке COVID-19.

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Правительство также должно обеспечить укомплектование тест-системами для выявления COVID-19 пунктов пропуска через госграницу и КПВВ с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях и АРК.

Кабмин также должен неотложно профинансировать изготовление Институтом молекулярной биологии НАН Украины не менее 200 тыс тестов для ПЛР-диагностики COVID-19.

Кроме того, правительство должно утвердить порядок временной самоизоляции лиц, у которых подозрение на заболевание COVID-19.

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Правительство должно внедрить в установленном порядке таможенное оформление на протяжении одних суток грузов (лекарственных средств, медицинского оборудования, средств медицинского назначения для организации борьбы с COVID-19), которые поступают в Украину.

Минздрав должен определить и обеспечить прогнозированную потребность в тест-системах для выявления COVID-19 и обеспечить постоянное наличие таких систем в учреждениях здравоохранения.

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Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства следует неотложно пересмотреть номенклатуру материальных ценностей госрезерва и норм их накопления, предусмотрев неснижаемый запас средств симптоматического лечения от острых респираторных болезней и средств личной гигиены , с расчетом на три месяца.

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СНБО, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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