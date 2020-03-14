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Карантин в Украине: более сотни пропускных пунктов на границе остановят работу

Карантин в Украине: более сотни пропускных пунктов на границе остановят работу
18:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:До 3 апреля 107 пропускных пунктов приостановят работу.

Из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины временно закроют 107.

Об этом председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил во время брифинга по результатам заседания правительства.

"Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются функционировать 123. 107 - в период до 3 апреля прекращают свою работу", - сказал он.

Председатель ГПСУ уточнил, что для закрытия были определены пункты пропуска с небольшим потоком пассажиров.

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Дейнеко также заверил, что оставленных пунктов хватит, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на границе.

Как сообщалось ранее, Кабмин сегодня, 14 марта, во исполнение решения СНБО, временно запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл международное регулярное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска на границе открыты.

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Так, решением предусмотрено временно закрыть с полуночи 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с полуночи 16 марта по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

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Граница, ГПСУ, Коронавирус, Сергей Дейнеко.
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