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Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша

Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша
11:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации (ОГА).

Указ о назначении Труша главой Тернопольской ОГА Зеленский подписал 19 марта и в этот же день вручил ему служебное удостоверение, сообщила пресс-служба президента.

Зеленский отметил важность решения насущных проблем области, в частности, реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Биография Владимира Труша

Владимир Труш родился 12 апреля 1980 года в селе Лучинци, Рогатинский район, Ивано-Франковская область. Среднее образование получал в одной из местных школ. После ее окончания в 1997 году поступил в Национальный университет "Львовская политехника". В 2002 году окончил ВУЗ и начал трудовую деятельность.

С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 - глава Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Украинский президент уже встретился с Трушем и подчеркнул важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в Тернопольской области.

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Напомним: 

 

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ОГА, Тернопольская область, Владимир Зеленский, Владимир Труш.
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