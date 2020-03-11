Президент уволил главу Киевской ОГА и назначил нового

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина вр.и.о. председателя Киевской областной государственной администрации

Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится "уволить Чернышева Алексея Михайловича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному ним заявлению".

Предыдущим указом Зеленский освободил от должности председателя Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева, который 4 марта был назначен министром развития общин и территорий.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала отставку его правительства.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вицепремьера Дениса Шмыгаля и за новый состав правительства.