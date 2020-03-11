Президент назначил нового главу Сумской ОГА

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский назначил председателем Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами освободил Ирину Купрейчик от временного исполнения обязанностей главы Сумской областной государственной администрации и назначил главой ОГА Романа Грищенко.

"Назначить Грищенко Романа Сергеевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в указе №74/2020, обнародованном на сайте главы государства в среду.

Купрейчик президент освободил от временного исполнения обязанностей главы ОГА указом № 73/2020.

Кандидатуру Грищенко на должность главы Сумской областной государственной администрации в конце января текущего года утвердил Кабмин Украины.

Роман Грищенко родился 11 января 1982 года в селе Катеринка Первомайского района Николаевской области.

Грищенко с 2017 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона. До этого назначения работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.