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Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Игоря Сопеля: причина

Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Игоря Сопеля: причина
13:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля из-за ситуации, возникшей в области по возвращении украинцев из Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Игоря Сопеля с должности главы Тернопольской областной государственной администрации.

"Освободить Сопеля Игоря Михайловича от должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №92/2020 от 18 марта, обнародованном на сайте президента.

Главой ОГА предприниматель Сопель стал 31 октября 2019г.

В феврале власти Украины решили эвакуировать граждан страны из Китая в связи со вспышкой коронавируса. 18 февраля 2020г несколько сотен человек собрались в Микулинцах Тернопольской области на протест против размещения эвакуированных из Китая людей в сaнaтории "Медоборы" (с.Конопковкa рядом с Микулинцами) нa карантин и обcервaционные мероприятия. Подобная акция прошла и во Львовской области.

Президент Зеленский заявил, что акции против эвакуации украинских граждан из китайского города Ухань имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия.

22 февраля Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА Сопеля.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - сообщает пресс-служба президента.

Кто такой Игорь Сопель?

Он баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах по 166 избирательному округу от партии "Слуга народа", однако уступил самовыдвиженцу Николаю Люшняку.
Игорь Сопель живет в Хоросткове Гусятинского района Тернопольской области. С 2003 года начал заниматься предпринимательской деятельностью, также является председателем Хоростковской федерации футбола.
Сопель – руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес".
За 2018 год Сопель заработал 965 тысяч гривен от предпринимательской деятельности и получил 44,6 тысяч гривен зарплатыКак свидетельствует его декларация, он также владеет магазином и киоском в Хоросткове. Женат, имеет двоих детей.

Напомним: 

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Китай, Президент, Тернопольская ОГА, Ухань, Владимир Зеленский, Игорь Сопель.
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