Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Игоря Сопеля: причина

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Игоря Сопеля с должности главы Тернопольской областной государственной администрации.
"Освободить Сопеля Игоря Михайловича от должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №92/2020 от 18 марта, обнародованном на сайте президента.
Главой ОГА предприниматель Сопель стал 31 октября 2019г.
В феврале власти Украины решили эвакуировать граждан страны из Китая в связи со вспышкой коронавируса. 18 февраля 2020г несколько сотен человек собрались в Микулинцах Тернопольской области на протест против размещения эвакуированных из Китая людей в сaнaтории "Медоборы" (с.Конопковкa рядом с Микулинцами) нa карантин и обcервaционные мероприятия. Подобная акция прошла и во Львовской области.
Президент Зеленский заявил, что акции против эвакуации украинских граждан из китайского города Ухань имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия.
22 февраля Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА Сопеля.
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - сообщает пресс-служба президента.
Кто такой Игорь Сопель?
Он баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах по 166 избирательному округу от партии "Слуга народа", однако уступил самовыдвиженцу Николаю Люшняку.
Игорь Сопель живет в Хоросткове Гусятинского района Тернопольской области. С 2003 года начал заниматься предпринимательской деятельностью, также является председателем Хоростковской федерации футбола.
Сопель – руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес".
За 2018 год Сопель заработал 965 тысяч гривен от предпринимательской деятельности и получил 44,6 тысяч гривен зарплатыКак свидетельствует его декларация, он также владеет магазином и киоском в Хоросткове. Женат, имеет двоих детей.
Напомним:
18 и 19 февраля, накануне прилета в Украину эвакуированных украинцев из Китая, на Тернопольщине люди устроили протесты. 18 февраля в Микулинцах Тернопольской области около 300 человек приняли участие в митинге. На тот момент представители украинского Минздрава и Госслужбы еще не сообщили, куда разместят эвакуированных из китайского Уханя граждан.
В тот же день депутаты Тернопольского облсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием не допустить размещения эвакуированных из Китая людей в области. В своем обращении они отметили, что местные медучреждения "не готовы к оказанию полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом", однако эвакуация предусматривала возвращение в Украину только здоровых украинцев, прошедших обследование.
Директор санатория "Медоборы", где должны разместить эвакуированных людей, Василий Мартынюк рассказал, что с ним согласовали этот вопрос люди из Минздрава. Сначала директор согласился из-за наличия мест, однако впоследствии из-за давления общества отказался.
Местные жители даже устроили молебен против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев.