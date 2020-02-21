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Пятница, 21.02.2020
МОЗ об эвакуированных из Уханя украинцах: Опасности для окружающих эти люди не представляют
МОЗ об эвакуированных из Уханя украинцах: Опасности для окружающих эти люди не представляют
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МОЗ об эвакуированных из Уханя украинцах: Опасности для окружающих эти люди не представляют

МОЗ об эвакуированных из Уханя украинцах: Опасности для окружающих эти люди не представляют
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В МОЗ объяснили, почему эвакуированные из Уханя граждане не представляют опасности для местных жителей.

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль пояснил, что эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, которые проходят обсервацию в медицинском центре в Новых Санжарах, не представляют опасности для местных жителей из-за того, что вся посуда и сточные воды на территории заведения должным образом обрабатываются в соответствии санитарными нормами.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Наши граждане попали наконец в Украину, все они здоровы, они прошли обследование там, внутри обсервационного заведения, и каких-либо признаков опасности или признаков заболевания на у одного человека нет - ни у граждан Украины, ни у граждан других стран", - отметил Коваль.

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По словам Коваля, людей, которые находятся на обсервации, обеспечивают питанием три раза в день. "Еду готовит другая организация, которая по принципу кейтеринга обеспечивает всех людей продовольствием. Едят люди из одноразовой посуды, эта посуда должным образом обрабатывается в соответствии с санитарными нормами перед утилизацией", - сказал он.

"Учреждение имеет отдельное водоснабжение, отдельную обособленную систему канализации, и сточные воды обрабатываются также в соответствии с санитарными нормами, которые присущи заведениям оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях", - отметил замминистра.

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Поэтому, по словам Коваля, "никакой опасности для окружающих эти люди не представляют".

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Минздрав, Дмитрий Коваль, Коронавирус, Новые Санжары.
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