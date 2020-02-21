Скалецкая покинула карантин? В МВД и Минздраве опровергают информацию

Новости Украины:В МВД и Минздраве опровергают информацию о том, что Скалецкая покинула карантин.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявили, что руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая остается на территории медицинского центра Нацгвардии в Новых Санжарах, где находятся на обсервации эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы.

Об этом они заявили в комментарии УНИАН.

"Госпожа Зоряна находится на территории санатория", - заявил Геращенко.

Эту информацию также подтвердил Коваль и заметил, что Скалецкая будет находиться там все 14 дней обсервации.

Как сообщалось, ранее сегодня, 21 февраля, начальник медицинского центра "Новые Санжары" в Полтавской области Александр Блинов заявил, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая 20 февраля вечером пообещала провести 14-дневный карантин вместе с эвакуированными из Китая украинцами, покинула территорию медцентра.

Как известно, для Скалецкий должны были обустроить место в отдельном здании, однако, кроме нее, в "Новых Санжарах" работают еще трое представителей Минздрава.

По словам Блинова, несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория, когда захочет, потому что пока она не общалась с эвакуированными.