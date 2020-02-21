"Госпожа министр сейчас выехала": Скалецкая прервала свой карантин

Новости Украины:Министр здравоохранения отказалась проходить 14-дневный карантин с эвакуированными украинцами из Китая.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее выразила желание пройти полный этап 14-дневного карантина вместе с эвакуированными украинцами, покинула территорию "Новых Санжар" в Полтавской области.

Об этом сообщил журналистам начальник медцентра Александр Блинов.

"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", - рассказал Блинов.

Он сообщил, что министр планирует вернуться на обсервацию, однако когда - "надо у нее спросить". Для Скалецкой обустроят место в отдельном здании, однако, кроме нее, в "Новых Санжарах" работают еще три представителя МОЗ.

"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - рассказал начальник медучреждения.

Он также отметил, что несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория в любой момент, по крайней мере, пока она не пообщалась с эвакуированными.

"Она может. И я буду идти домой", - разъяснил Блинов.

Как ранее сообщалось, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным украинцами в обсервации в Новых Санжарах.

Она заявила, что будет на постоянной связи с министерством во время пребывания с эвакуированными украинцами в санатории.