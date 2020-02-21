Коронавирус в тюрьме: В Китае зафиксировали сотни новых случаев заражения

Новости мира:В Китае коронавирус распространился и был обнаружен в тюрьмах у более чем 200 человек.

В китайских тюрьмах более 200 человек заразились коронавирусом.

Об этом сообщает CNN.

"На совместной пресс-конференции в пятницу представители здравоохранения, тюрем и чиновников объявили, что тест на коронавирус прошли 2077 работников и заключенных в тюрьме Ренхен, у семи сотрудников и 200 заключенных зафиксирована позитивная реакция", - говорится в сообщении.

По словам чиновников, вспышка началась после того, как у двух работников тюрьмы был зафиксирован коронавирус.

Из-за инцидента были уволены несколько чиновников, в том числе руководитель управления юстиции провинции Шаньдун и должностные лица тюрьмы.

Как отмечается, по состоянию на 20 февраля в провинции Шаньдун было зарегистрировано 545 случаев заражения вирусом и 4 случая смерти.

Кроме того, в тюрьме Шилифен в провинции Чжэцзян коронавирус зафиксировали у 34 заключенных. Местные власти после этого также уволили руководителя тюрьмы.

Как сообщалось ранее, количество лиц, умерших от коронавируса COVID-19, по состоянию на утро пятницы выросло до 2247.

Количество зараженных в Китае достигло 75 245 человек. А всего в мире - 76 498.