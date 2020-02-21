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Эвакуированные из Китая украинцы: Как чувствуют себя граждане

Эвакуированные из Китая украинцы: Как чувствуют себя граждане
13:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:Радуцкий отчитался о состоянии эвакуированных из Китая украинцев.

Эвакуированные из Китая украинцы, которые сейчас находятся на обсервации на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, не жалуются на условия проживания. Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"У нас в настоящее время нет ни одной жалобы от людей, которые там (в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, - ред.) находятся. У нас есть жалобы от людей, что в них бросали камнями, эти жалобы мы имеем и имеем пострадавших полицейских. От людей недовольство, что что-то там не так...это не пятизвездочный отель. Если вы думаете, что в государстве кто-то сильно хотел отдать свое здание под карантин, то вы ошибаетесь", - отметил он.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Ухани приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. 

Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке

Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения. 

По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, прибывшего на место событий через 12 часов после начала протестов, сейчас ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства.

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Украина, Заболевание, Заражение, ГСЧС, Коронавирус.
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