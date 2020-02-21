Гончарук о события в Новых Санжарах: Это часть информационной войны против Украины

Новости Украины:Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал вчерашние события в Новых Санжарах Полтавской области, куда эвакуировали людей из китайского города Ухань, следствием информационной войны. Об этом он сказал во время отчета правительства в Верховной Раде.

"Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, они являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и извне. Я предполагаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация о том, что якобы гражданка Китая, которая 5 дней назад прибыла в Украину самолетом, побыла 4 дня в Киеве и уехала поездом в Москву, на границе с РФ якобы была остановлена, и там якобы обнаружен какой-то вирус, они что-то исследуют. Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, для того чтобы создать панику, сломить население, посеять среди нас недоверие и раздор", - сказал Гончарук.

Премьер также отметил, что в Новых Санжарах есть все необходимое для эвакуированных людей, они расселены по номерам, в тепле и накормлены: "Эпидемиологическая и физическая безопасность обеспечены".

Напомним, вчера, 20 февраля, в Украину вернулся самолет с эвакуированными из Уханя украинцами. Отмечалось, что находились на борту здоровые лица, симптомов заболевания коронавирусом у них нет. В МВД подтвердили, что украинцев разместят в медцентре Нацгвардии в Полтавской области. В связи с этим в Полтавской области начались протесты против размещения там украинцев из Уханя.

Сначала эвакуированные прибыли в аэропорт в Харькове, откуда их доставили на автобусах в Полтавскую область. Вечером автобусы с эвакуированными украинцами в сопровождении полиции приехали в поселок Новые Санжары. Автобусы забросали камнями местные жители. Также они разожгли костер и пытались заблокировать дорогу к санаторию.