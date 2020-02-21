Эвакуация из Уханя: Зеленский говорит о "политической поддержке" акций протеста

Новости Украины:Зеленский считает, что акции против эвакуации людей из Уханя на Тернопольщину были политически мотивированными.

Акции против эвакуации украинских граждан из китайского г. Ухань имели политическую поддержку, из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Вы знаете, что были подготовлены четыре места, одни из наилучших условий действительно на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило... К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Зеленский считает, что эти события произошли "не только из-за людей".

"Думаю, простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах была политическая поддержка этой псевдоакции", - указал он.

Президент также спрогнозировал, что вскоре "мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".