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Эвакуация из Уханя: Зеленский говорит о "политической поддержке" акций протеста

Эвакуация из Уханя: Зеленский говорит о "политической поддержке" акций протеста
15:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский считает, что акции против эвакуации людей из Уханя на Тернопольщину были политически мотивированными.

Акции против эвакуации украинских граждан из китайского г. Ухань имели политическую поддержку, из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Вы знаете, что были подготовлены четыре места, одни из наилучших условий действительно на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило... К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Зеленский считает, что эти события произошли "не только из-за людей".

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"Думаю, простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах была политическая поддержка этой псевдоакции", - указал он.

Президент также спрогнозировал, что вскоре "мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".

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Протесты, Тернопольская область, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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