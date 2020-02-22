Эвакуация украинцев: Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку в связи с кризисом

Новости Украины:Глава Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель подал в отставку из-за протестов, вызваных нежеланием местных жителей принимать эвакуированных украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении ОП.

Отметим, 18 февраля в Тернопольскйо области устроили голосование по размещению эвакуированных из Китая украинцев на территории санатория "Медоборы". Депутаты сельсовета проголосовали против, несмотря на то, что подтвержденной информации о местах размещения эвакуированных не было вообще.

Кроме того, по информации местных СМИ, на въезде в санаторий "Медоборы" недалеко от Тернополя митингующие 20 февраля провели молебен из-за возможности размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев.

Как сообщалось ранее, 20 февраля самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

Напомним, Октябрьский районный суд Полтавы применил к мужчине, который подозревается в попытке наезда на сотрудников Нацгвардии во время столкновений в Новых Санжарах, где 20 февраля протестовали против размещения эвакуированных из Китая граждан, ночной домашний арест.