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Столкновения в "Новых Санжарах": Суд отправил задержанного под домашний арест

Столкновения в "Новых Санжарах": Суд отправил задержанного под домашний арест
15:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд избрвл меру пресечения подозреваемому в виде ночного домашнего ареста.

Октябрьский районный суд Полтавы применил к мужчине, который подозревается в попытке наезда на сотрудников Нацгвардии во время столкновений в Новых Санжарах, где 20 февраля протестовали против размещения эвакуированных из Китая граждан, ночной домашний арест.

Так, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00 на два месяца - по 20 апреля.

Также на подозреваемого возложены обязанности, в частности: не оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу.

"Будем расследовать не только в "Новых Санжарах": Данилов о протестах против размещения эвакуированных из Китая

Как сообщалось, прокуратура настаивала на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и гражданский.

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения. 

Напомним, Владимир Зеленский считает, что акции против эвакуации людей из Уханя на Тернопольщину были политически мотивированными.

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Суд, Полтавская область, Коронавирус, Новые Санжары, Протесты в Новых Санжарах.
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