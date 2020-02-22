"Будем расследовать не только в "Новых Санжарах": Данилов о протестах против размещения эвакуированных из Китая

Новости Украины:Алексей Данилов говорит, что протесты против размещения эвакуированных украинцев будут проходить в других областях.

На остальной территории Украины, где проходили акции против размещения украинских граждан, эвакуированных из Китая на фоне вспышки коронавируса, будет проводиться расследование указанных событий. Об этом на брифинге в Новых Санжарах сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Нам очень жаль потому, что происходило на остальной территории - Тернопольской, Львовской области, когда в этом даже принимали участие святые отцы - это немножко выходит за определенную границу", - сказал секретарь СНБО.

На вопрос журналиста о том, будет ли в этих областях тоже проведено расследование, он ответил: "Конечно".

"Где происходили эти процессы - обязательно будет дана правовая оценка", - заявил Данилов.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко при этом напомнил, что одно из уголовных производств после событий в Новых Санжарах было начато по статье 161 УКУ.

"Это дискриминация граждан в зависимости от различных обстоятельств. В данном случае мы понимаем, что идет дискриминация граждан, которые должны получить помощь от государства. Поэтому не исключено, мы можем говорить, что могут нести ответственность, возможно по этой статье, возможно с другими, в том числе те, кто подстрекал к бесчеловечному отношению к гражданам и в других областях", - добавил он.

Как сообщалось ранее, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.