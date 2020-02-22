Срок инкубации коронавируса: Данилов указал на ошибку СМИ Китая

Новости мира:В Китае СМИ заявили ошибочное количество дней инкубационного периода коронавируса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что инкубационный период коронавируса COVID-19 всего 14 дней, а не 27 дней, как сообщают некоторые китайские средства массовой информации.

Как передает корреспондент, об этом Данилов сказал на пресс-конференции в Новых Санжарах Полтавской области, где в медцентре Нацгвардии проходят обсервацию эвакуированные 20 февраля из Китая.

По его словам, отечественные специалисты поддерживают контакт со многими лабораториями мира, и пока никто не предоставил информации об увеличении инкубационного периода коронавируса COVID-19.

"У нас есть вирусологи, которые с миром общаются, и никакого увеличения срока не существует. Тем более подавляющее большинство больных излечиваются. Есть единицы в других странах, где по 1-2 человека умирают. Это люди пожилого возраста... Непосредственно в Китае больше умерло", - сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО отметил, что в Украине в этом сезоне от гриппа умерли 12 человек.

Как известно, Reuters со ссылкой на сайт провинции и информацию китайских ученых сообщил, что власти китайской провинции Хубэй заявили, что инкубационный период коронавируса COVID-19 может быть гораздо длительнее 14 дней и достигать 27 дней.

В частности, власти провинции, которая является эпицентром коронавируса, сообщили сегодня, что у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения.

Как сообщал, вспышка легочного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Случаи заражения за пределами КНР были с тех пор выявлены более чем в 25 странах, а более 2300 человек умерли. Ряд государств, в частности Украина, начали вывозить своих граждан из Китая и помещать эвакуированных на двухнедельный карантин.