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Суббота, 22.02.2020
Данилов: Эвакуированных из Уханя украинцев будут возить в Киев на исследования
Данилов: Эвакуированных украинцев будут возить в Киев на исследования
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Данилов: Эвакуированных из Уханя украинцев будут возить в Киев на исследования

Данилов: Эвакуированных из Уханя украинцев будут возить в Киев на исследования
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Возвращенные из Уханя украинцы будут сдавать анализы каждые три дня.

Украинцы, эвакуированные их Китая, а также обслуживающий обсервацию в Новых Санжарах персонал будут каждые три дня сдавать анализы на коронавирус, они будут исследованы в киевской лаборатории.

"21 января, как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наши две ведущие институции начали производить собственные украинские тесты. Они на сегодняшний день готовы. Мы каждые три дня будем забирать всех, кто здесь есть, как тех, кто находится в помещении, так и тех, кто находится в секторе обеспечения охраны и других вопросов, они раз на три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга в Новых Санжарах.

Он уточнил, что информация о результатах исследований будет обнародоваться по мере их проведения.

Первую партию образцов уже собрали и в ближайший час отправят в Киев, подчеркнул секретарь СНБО.

Карантин в Новых Санжарах: секретарь СНБО прибыл с проверкой

Данилов прибыл в Новые Санжары по поручению президента Украины Владимира Зеленского для ознакомления со сложившейся ситуацией.

Как сообщает телеканал "112 Украина", все автобусы, которыми эвакуированные были доставлены в Новые Санжары, после санитарной обработки покинули территорию санатория.

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Киев, Коронавирус, Алексей Данилов, Новые Санжары.
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