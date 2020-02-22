Новости Украины:Эвакуированные из Уханя украинцы смогут без проблем общаться с родными.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары на Полтавщине, где размещены на карантин эвакуированные из Китая. Об этом сообщает Полтавская ОГА.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары. Его встретил председатель облгосадминистрации Олег Синегубов", - сказано в сообщении.

Данилов ознакомится с условиями пребывания эвакуированных из Китая украинцев в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары". Также ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения украинцев.

Как сообщалось ранее, глава СНБО Алексей Данилов сегодня по поручению Президента Украины вылетел в Новые Сажары.

Утром 20 февраля в харьковском аэропорту сел самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары Полтавской области для размещения на карантин в медицинском центре Нацгвардии. Всего из Уханя были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны. Как заявили в Минздраве, все они здоровы.

Местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных в медицинском центре. Вечером произошли потасовки протестующих с правоохранителями. Пострадали девять полицейских и один гражданский.

Напомним, Зоряна Скалецкая показала видео с санатория в Новых Санжарах.Карантин в Новых Санжарах: секретарь СНБО прибыл с проверкой