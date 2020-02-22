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Суббота, 22.02.2020
Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая показала видео с санатория
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Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая показала видео с санатория

Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая показала видео с санатория
10:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Зоряна Скалецкая показала видео с санатория в Новых Санжарах.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая обнародовала видео, в котором показала вид из окна санатория Национальной гвардии МВД Украины "Новые Санжары", где находятся эвакуированные из китайской провинции Хубэй граждане Украины. Роликом министр поделилась у себя в Facebook.

"Так выглядит утро из окна комнаты помещения, в котором находимся мы с эвакуированными украинцами из Китая. Всем доброе утро", - написала министр.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

Так где же Скалецкая: Глава Минздрава показала фото с карантина

Как сообщалось ранее, Скалецкая пообещала, что проведет 14 дней вместе с эвакуированными украинцами в "Новых Санжарах".

Позже начальник медцентра "Новые Санжары" Александр Блинов заявил, что Зоряна Скалецкая прервала свой карантин и покинула медучреждение, но в Минздраве эту информацию не подтвердили.

Напомним, в МВД и Минздраве опровергают информацию о том, что Скалецкая покинула карантин.

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Все по теме:

Минздрав, Полтавская область, Коронавирус, Зоряна Скалецкая, Новые Санжары.
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