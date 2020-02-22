У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса

Новости Украины:22 февраля, украинские эпидемиологи собирали анализы на тест.

Эпидемиологи собрали материал из носовой полости украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань и находящихся в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными, в Facebook.

"На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию".

Журналист сообщил, что также сдал материал на анализ. Он опубликовал фото эпидемиологов в медицинских костюмах, масках и очках.

Напомним, Глава Минздрава показала фото с карантина.