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Так где же Скалецкая: Глава Минздрава показала фото с карантина

Так где же Скалецкая: Глава Минздрава показала фото с карантина
16:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:Министр здравоохранения сейчас находится на карантине, как и было согласовано раньше.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая показала фото из помещения на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", в котором обещает провести ближайшие две недели с гражданами, которые накануне вернулись из китайского города Ухань. Министр обнародовала фотографию у себя в Facebook. 

"Приветствую всех! Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение", - написала она.

По словам министра, накануне она до ночи вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в "Новых Санжарах", обеспечения их необходимыми вещами, соблюдение санитарных норм и норм безопасности.

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"Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации. Общаюсь с экипажем самолета. В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не обнаружено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания. Обещаю регулярно сообщать о ситуации", - сообщила Скалецкая.

Ранее начальник медцентра Александр Блинов сообщил, что Скалецкая покинула территорию "Новых Санжар" в Полтавской области.

Как сообщалось, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. 

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Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, прибывшего на место событий через 12 часов после начала протестов, сейчас ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства.

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Украина, Полтава, ОРВИ, ГСЧС, ГУНП, Зоряна Скалецкая.
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