Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях

Новости Украины:Владимир Зеленский распорядился назначить четырех глав РГА.

Президент Украины Владимир Зеленский выдал распоряжение о назначении глав Широковской и Юрьевской РГА в Днепропетровской области, а также Яворовской и Жидачевской райгосадминистраций в Львовской области.

Данные распоряжения №503/2019-рп - №506/2019-рп были обнародованы на сайте главы государства.

В частности, был назначен Евгений Ситниченко главой Широковской районной государственной администрации и Юрия Борисенко председателем Юрьевской РГА Днепропетровской области.

Помимо этого, президент распорядился назначить Марию Гучко на пост председателя Жидачевской и Андрея Шумского председателем Яворивской райгосадминистрации Львовской области.

Также Зеленский отменил распоряжение от 11 декабря № 486 о назначении Т.Юрьевой главой Веселовской районной государственной администрации Запорожской области, определив его "нереализованным".