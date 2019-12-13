Во Львовской области попался полицейский на вымогательстве взятки со студентов

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, задержали оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области и его брата при получении ими 4 тыс. долл. неправомерной выгоды от студентов.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, полицейский в сговоре со своим родным братом, требовали от студентов-участников драки уплатить 4 тыс. долл. неправомерной выгоды за непривлечение их к уголовной ответственности за хулиганство.
Отмечается, что в случае отказа предоставить деньги, полицейский угрожал студентам исключением из учебных заведений и тюрьмой.
Задержание произошло при получении ими взятки в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Действия полицейского квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Житомирской области правоохранители задержали одного из двух осужденных, которые сбежали из исправительной колонии.