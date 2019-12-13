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Во Львовской области попался полицейский на вымогательстве взятки со студентов

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Во Львовской области попался полицейский на вымогательстве взятки со студентов
12:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГБР

Новости Украины:Полицейский и его брат вымогали со студентов 4 тысячи долларов за закрытие уголовного производства.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, задержали оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области и его брата при получении ими 4 тыс. долл. неправомерной выгоды от студентов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейский в сговоре со своим родным братом, требовали от студентов-участников драки уплатить 4 тыс. долл. неправомерной выгоды за непривлечение их к уголовной ответственности за хулиганство.

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Отмечается, что в случае отказа предоставить деньги, полицейский угрожал студентам исключением из учебных заведений и тюрьмой.

 

Задержание произошло при получении ими взятки в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Действия полицейского квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Житомирской области правоохранители задержали одного из двух осужденных, которые сбежали из исправительной колонии.

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Львовская область, Взятка, Задержание, ГБР, Нацполиция.
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