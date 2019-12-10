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Одного из житомирских беглецов вернули в исправительную колонию

Одного из житомирских беглецов вернули в исправительную колонию
14:19 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Правоохранители поймали одного из сбежавших заключенных на Житомирщине.

В Житомирской области правоохранители задержали одного из двух осужденных, которые накануне сбежали из исправительной колонии.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Дословно: "10 декабря 2019 года благодаря совместным слаженным действиям Бердичевской местной прокуратуры и оперативных работников государственного учреждения "Райковская исправительная колония (№73)" задержан один осужденный, который был объявлен в розыск в связи с бегством из исправительной колонии".

Беглеца задержали в селе Знаменка Хорошевского района, где он намеревался скрываться у своей знакомой. Еще одного беглого осужденного продолжают искать.

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Напомним, 9 декабря стало известно, что из Райковской исправительной колонии на Житомирщине сбежали двое заключенных, осужденных за кражу и по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретение, хранении или перевозке наркотиков.

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Житомирская область, Побег, Нацполиция.
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