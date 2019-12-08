Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Вече на Майдане и акция под ОПУ: полиция сосчитала количество участников
Вече на Майдане и акция под ОПУ: полиция сосчитала количество участников
Зеленский перед "нормандским саммитом" встретится с Макроном и Меркель
Зеленский перед "нормандским саммитом" встретится с Макроном и Меркель
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
21-летний хип-хоп исполнитель Juice Wrld скончался от сердечного приступа (Видео)
21-летний хип-хоп исполнитель Juice Wrld скончался от сердечного приступа (Видео)

На Ривненщине парень зарезал пенсионера из-за отказа одолжить деньги

На Ривненщине парень зарезал пенсионера из-за отказа одолжить деньги
23:29 Вс, 8 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: 112.ua

Новости Украины:В Ривненской области 18-летний парень на глазах у матери убил пенсионера.

В Ривненской области 18-летний парень на глазах у своей матери зарезал 90-летнего пенсионера за отказ одолжить деньги.

Как сообщают в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, преступление было совершено 7 декабря в селе Перемиловка Млиновского района.

Установлено, что в дом 90-летнего пенсионера пришли односельчане - 42-летняя женщина со своим сыном - и попросили одолжить им деньги. Отказ хозяина разозлил нетрезвого 18-летнего гостя. Он начал избивать хозяина руками. После этого отверткой, попавшейся под руку, нанес многочисленные удары по телу пенсионера.

«Мать парня, которая частично была свидетелем конфликта, испугавшись, убежала. Парень пошел к соседям и рассказал о содеянном. А затем вернулся на место преступления и ждал приезда полицейских. Следственно-оперативная группа во время поверхностного осмотра на теле умершего обнаружила многочисленные колото-резаные раны», - говорится в сообщении.

Парикмахера Роналду зарезали в гостиничном номере

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об уведомлении его о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Ривнэ, Нацполиция, Перемиловка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 Какую сумму обязан платить Оуэн Уилсон на воспитание дочери, которую никогда не видел (Фото)
05 Случайно сломала палец: Леся Никитюк рассказала о роковом моменте, который изменил ее жизнь (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство в Лощиновке: в Одессе назначили повторную экспертизу
Убийство в Лощиновке: в Одессе назначили повторную экспертизу
Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
Разумков надеется, что ГБР расследует дела Майдана до конца
Разумков надеется, что ГБР расследует дела Майдана до конца
Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)
Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь