На Ривненщине парень зарезал пенсионера из-за отказа одолжить деньги

Новости Украины:В Ривненской области 18-летний парень на глазах у матери убил пенсионера.

В Ривненской области 18-летний парень на глазах у своей матери зарезал 90-летнего пенсионера за отказ одолжить деньги.

Как сообщают в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, преступление было совершено 7 декабря в селе Перемиловка Млиновского района.

Установлено, что в дом 90-летнего пенсионера пришли односельчане - 42-летняя женщина со своим сыном - и попросили одолжить им деньги. Отказ хозяина разозлил нетрезвого 18-летнего гостя. Он начал избивать хозяина руками. После этого отверткой, попавшейся под руку, нанес многочисленные удары по телу пенсионера.

«Мать парня, которая частично была свидетелем конфликта, испугавшись, убежала. Парень пошел к соседям и рассказал о содеянном. А затем вернулся на место преступления и ждал приезда полицейских. Следственно-оперативная группа во время поверхностного осмотра на теле умершего обнаружила многочисленные колото-резаные раны», - говорится в сообщении.

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об уведомлении его о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.