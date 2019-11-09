Парикмахера Роналду зарезали в гостиничном номере

Новости спорта:Полиция уже начала расследование и сейчас ищет виновных.

Парикмахер нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра найден мертвым в отеле Цюриха, информирует Mundo Deportivo.

Тело со следами ножевого ранения обнаружила сотрудница отеля 2 ноября, когда собиралась убрать его комнату. По её словам, Рикардо Маркес Феррейра лежал на окровавленной кровати, также женщина уточнила, что в комнате присутствовал явный запах алкоголя.

Отметим, что сам Криштиану 2 ноября принял участие в матче своей команды против Торино. Португалец не забил, однако «бьянконери» все же сумели добыть минимальную победу в туринском дерби.

За свою карьеру Роналду поиграл в Спортинге, Манчестер Юнайтед, Реале, Ювентусе, а также сборной Португалии. Всего же португалец провел 975 матчей, забив 701 гол. Предлагаем ознакомиться с интересной статистикой голов Криштиану Роналду.

Также форвард стал обладателем пяти Золотых мячей. Недавно Роналду попал в список номинантов на премию Золотой мяч текущего года. Обладатель станет известен 2 декабря.