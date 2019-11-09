Скачать
Суббота, 09.11.2019
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ

Парикмахера Роналду зарезали в гостиничном номере

Парикмахера Роналду зарезали в гостиничном номере
09:26 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Полиция уже начала расследование и сейчас ищет виновных.

Парикмахер нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра найден мертвым в отеле Цюриха, информирует Mundo Deportivo.

Тело со следами ножевого ранения обнаружила сотрудница отеля 2 ноября, когда собиралась убрать его комнату. По её словам, Рикардо Маркес Феррейра лежал на окровавленной кровати, также женщина уточнила, что в комнате присутствовал явный запах алкоголя.

Отметим, что сам Криштиану 2 ноября принял участие в матче своей команды против Торино. Португалец не забил, однако «бьянконери» все же сумели добыть минимальную победу в туринском дерби.

За свою карьеру Роналду поиграл в Спортинге, Манчестер Юнайтед, Реале, Ювентусе, а также сборной Португалии. Всего же португалец провел 975 матчей, забив 701 гол. Предлагаем ознакомиться с интересной статистикой голов Криштиану Роналду.

Денисов рассказал о презентации канала "Футбол 3"

Также форвард стал обладателем пяти Золотых мячей. Недавно Роналду попал в список номинантов на премию Золотой мяч текущего года. Обладатель станет известен 2 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Рикардо Маркес Феррейра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
02 Суперзвезда ПСЖ отказывается продлевать контракт с клубом
03 Моуриньо назвал условия, при которых возглавит Баварию
04 "Говорю все, что хочу": Зидан ответил спортдиру ПСЖ на тему Мбаппе
05 "Все говорят, что футболист я никакой": защитник Динамо - о критике в свой адрес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь