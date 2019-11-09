Денисов рассказал о презентации канала "Футбол 3"

Новости спорта:Телеканал «Футбол 3» будет доступен в кабельных сетях.

В феврале 2020 года Медиа Группа Украина запустит еще один футбольный телеканал, который получит название «Футбол 3». Александр Денисов, директор телеканалов «Футбол», рассказал о сроках презентации канала:

«В данный момент программная политика телеканала Футбол 3 находится в детальной разработке. С контрагентами подписываются соглашения о новом контенте, его станет больше. Презентовать концепцию полного семейства каналов мы планируем несколько позже, примерно, через один месяц. Естественно, что при расширении линейки футбольного продукта, контент распределится на три канала. А у нашего зрителя будет еще больше возможностей смотреть качественные трансляции».

Телеканал «Футбол 3» будет доступен в кабельных сетях, спутниковой платформе Xtra.tv и на ОТТ-платформе OLL.TV.