Побег из тюрьмы: в Житомирской области ищут двух заключенных (Фото)

Новости Украины:Двое заключенных сбежали из колонии в Житомирской области.

В Житомирской области полиция разыскивает двух заключенных, сбежавших из Райковской исправительной колонии, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Правоохранители устанавливают местонахождение осужденных, которые в ночь с 8 на 9 декабря оставили место отбывания наказания в Райковской исправительной колонии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что место отбывания наказания самовольно оставил Николай Моисеенко 1980 г.р., уроженец с.Маркуши Бердичевского района, проживающий в с.Великая Фосня Овручского района.

Также среди разыскиваемых Геннадий Мазуренко 1985 г.р., уроженец с.Заболоть Радомышльского района.

В полиции попросили граждан, владеющих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, сообщить правоохранителям.