Серийному автовору не удалось скрыться от столичной полиции (Фото)

Новости Украины:Полицейские задержали мужчину, который находился в розыске за серию краж из автотранспорта.

Киевские полицейские задержали мужчину, который находился в розыске за серию краж из автотранспорта.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в воскресенье.

"Следователи установили причастность подозреваемого к четырем эпизодам… В течение двух месяцев в Подольское управление полиции поступали обращения граждан о том, что неизвестные похищали вещи и запчасти из авто… После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, а затем начали его поиски. Через некоторое время полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 30-летний уроженец Днепропетровской области, ранее судимый за кражи и грабежи", - говорится в сообщении.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.